Wigilia. Czas przebaczania i pojednania

Dziś Wigilia Bożego Narodzenia, która kończy w Kościele okres Adwentu. Po południu w domach rozpoczną się wieczerze wigilijne.

- Czas, w którym przeżywamy święta, łamiemy się opłatkiem, szukamy zgody, jest okazją, aby na nowo spotkać się z Panem Bogiem obecnym w drugim człowieku. To też symbolizuje choinka, która jest znakiem życia, które ma się narodzić - powiedział.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

- Zbliżające się święta to szansa - mówi ks. Robert Mrozowski, proboszcz parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Brzezinach.- Na nowo ma nas pobudzić do perspektywy, która często - w naszym zaganianym świecie - jest głęboko schowana. To są nasze ukryte pragnienia: aby przebaczyć i się pojednać. Czas świąt Bożego Narodzenia może być taką okazją - wskazał ks. Mrozowski.Wigilia daje możliwość spotkania Boga i człowieka - dodał.Po wieczerzy wielu katolików udaje się na pasterkę.