Święta bez śniegu, ale "jest rodzina i mamy humory" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nie potrzeba śniegu, by było świątecznie. Wystarczy np. przebrać się za św. Mikołaja... - twierdzą mieszkańcy Szczecina.

Kluczem do świątecznego szczęścia jest rodzina. Ze szczecinianami rozmawiał reporter Radia Szczecin.







- Trzeba dużo spacerować, żeby był świąteczny klimat. - Trzeba się "ubrać w Mikołaja", przystroić dom, pierogi były wczoraj, dziś jest ciasto..., jemy resztki z wczoraj. - Pogoda jest, jaka jest. - Pogoda jest piękna; jest słoneczko, śniegu trochę brakuje, ale od paru lat już śniegu nie ma. - Ważne, że jest rodzina i mamy humory. Mamy dzieci, no to musi być nastrój świąteczny! - Można bez śniegu! Jest wesoło, miło, fajnie i przyjemnie. - Wesołych świąt wszystkim życzę, w zdrowiu - to najważniejsze! - mówili.







Dobrym sposobem na spędzenia świąt w rodzinnej atmosferze jest wybranie się na szczecińskie Żydowce, a tam: żywa szopka