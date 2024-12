Co zrobić z choinką po świętach? [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Sztuczne wystarczy rozebrać i schować na strychu - z żywymi trzeba się bardziej napracować. Mowa o... choinkach.

Te ścięte możemy zawieźć do Ekoportu, gdzie po nowym roku odjadą wraz z odpadami bio.



Iglaki zakupione w doniczce można zasadzić, jednak najlepiej poczekać z tym do marca - mówi dendrolog Krzysztof Jankowski: - Nie wiemy czy nie będzie w styczniu lub lutym zimy. Dobrze by było, aby to drzewko przenieść do miejsca o obniżonej temperaturze, czyli nie tam gdzie są 20-22 stopnie, tylko między 12-14 stopni maksymalnie. Tak powinna ona dotrwać do wiosny.



Dendrolog przypomina, by rozważnie wybierać miejsce zasadzenia. Małe, doniczkowe drzewka za jakiś czas będą mierzyć kilka metrów.



- Nie powinno być sadzane pod oknami, ponieważ za parę lat będzie zacieniać okna. I za kilkanaście lat będzie to powód do sporów sąsiedzkich, jeśli zasadzimy choinkę pod blokiem - dodaje Jankowski.



Do wiosny można również trzymać drzewka na balkonie bądź w garażu. Warto je wówczas owinąć jutą.



Edycja tekstu: Joanna Chajdas