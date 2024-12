Akcja "Karmnik" na cmentarzu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Karmią, odławiają i obrączkują. Wszystko po to, by monitorować liczebność i wpływ klimatu na ptaki. Wszystko w ramach akcji "Karmnik".

Kolejne liczenie ptaków odbędzie się 11 stycznia.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski



Na szczecińskim Cmentarzu Centralnym co dwa tygodnie zbierają się studenci i miłośnicy ornitologii. Wokół karmnika rozstawiają sieci, następnie po kolei mierzą, ważą i obrączkują ptaki.- Ostatnio mieliśmy ptaka z obrączką z Litwy. Obecnie mamy krogulca - mówi Michał Kizielewicz, który obrączkuje ptaki. - Chcemy zobaczyć, ile ptaków odwiedza nasze karmniki oraz czy te ptaki będą się u nas pojawiać w przyszłym roku. Chcemy też zbadać kondycję ptaków bytujących przy karmniku.- Jesteśmy zaangażowani całą grupą w dokarmianie ptaków. Słonecznik znika z karmnika średnio co dwa dni, więc co dwa dni ktoś musi przyjść i dosypać tego ziarna - mówi Karolina, studentka Uniwersytetu Szczecińskiego.