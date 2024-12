Zachodniopomorscy rolnicy jadą na protest do Warszawy

Zachodniopomorscy rolnicy zapowiedzieli, że wezmą udział w ogólnopolskim proteście. Ma się on odbyć w piątek w Warszawie.

W trakcie manifestacji rolnicy będą się także domagać całkowitego wstrzymania w Polsce tzw. Zielonego Ładu, zahamowania importu produktów żywnościowych z terenu Ukrainy, a także ochrony polskich lasów i łowiectwa.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski



To ma być manifestacja przeciwko unijnej polityce w zakresie rolnictwa, klimatu i handlu.- Chodzi przede wszystkim o negocjowaną przez Unię Europejską umowę handlową z krajami Ameryki Południowej - mówi Stanisław Barna z Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. - Wiemy, że w całej Unii Europejskiej, jeśli dojdzie do podpisania umowy z Mercosurem, 50 organizacji w Europie już zapowiedziało protesty rolnicze. My też do tego przystąpimy. W ciężkich sytuacjach polscy rolnicy potrafią się zjednoczyć i liczę na to, że tak będzie.