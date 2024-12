Ciao, Międzyzdroje! Włoskie powitanie roku nad morzem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zabawa sylwestrowa w stylu włoskim nie ustaje w Międzyzdrojach. Była już zumba, animacje dla dzieci i wielkie gotowanie spaghetti. Kulminacyjny punkt imprezy jednak jeszcze przed nami.

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

Reporter Radia Szczecin Krzysztof Cichocki zapytał turystów i mieszkańców Międzyzdrojów, czego życzą sobie w nowym 2025 roku.- Zdrowia, bo to najważniejsze. Miłość mamy, pieniążki mamy, tylko zdrowie. - Szczęścia. - Zawsze mówię - żeby nadchodzący rok nie był gorszy niż ten, który minął. - Na co można liczyć? Jest dobrze. - Sukcesów, więcej pieniędzy i zdrowia, jak każdy. - Jak najmniej kłopotów. - Żebyśmy w przyszłym roku też mieli tu możliwość przyjechać, bo tu jest fajnie. Dzieje się, jesteśmy tu już od świąt Bożego Narodzenia - mówili.- Sporo osób wybrało teraz Międzyzdroje. Myślę, że jest coś wyjątkowego, magicznego w tym, aby spędzić Sylwestra nad morzem, no i przede wszystkim dobrze się bawić - mówił burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek.- Czego życzymy mieszkańcom? - pytał nasz reporter.- Dużo zdrowia i miłości. A jak będą te dwie rzeczy, to wszystkie inne problemy tego świata znikną - podkreślił burmistrz.O godz. 21 na deskach amfiteatru w Międzyzdrojach rozpocznie się zabawa sylwestrowa w stylu włoskim z italo disco w tle.W Nowy Rok o godz. 14 odbędzie się natomiast noworoczne morsowanie na plaży przy molo w Międzyzdrojach.