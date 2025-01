Interwencja Radia Szczecin zakończona remontem schodów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dzięki interwencji Radia Szczecin mieszkańcy zyskali pełny dostęp do swoich piwnic. Chodzi o lokatorów oficyny przy ulicy św. Wojciecha w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król

Przez wiele miesięcy - jak sami mówią - przez zapadnięte schody nie mogli dostać się między innymi do swoich przetworów.- Na schody czekaliśmy bardzo długo. Grzyb, schody były zapadnięte. Nie było w ogóle dostępu, żeby wejść do piwnicy po np. ogórki - mówi mieszkanka.Mimo iż mieszkańcy zyskali nowe schody, to sama oficyna - jak mówi jedna z lokatorek - niezmiennie wymaga gruntownego remontu.- Widział pan te dziury koło rury? Ile to lat temu. Widzi pan, jak wyglądają te ściany, jakie obskurne. Próbowałam szufelką, grzyb wyłaził - mówi mieszkanka.Odgrzybianie mieszkań i generalny remont oficyny przy ulicy św. Wojciecha kosztować ma - według wstępnego kosztorysu - pół miliona złotych. Wspólnoty mieszkaniowej nie stać na remont, dlatego zarządca budynku - szczeciński TBS - wyszedł z propozycją kredytu do mieszkańców.