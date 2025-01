Prezydencki radny: czeka nas seria podwyżek

Bilety komunikacji miejskiej, Strefa Płatnego Parkowania, podatek od nieruchomości, czynsze w mieszkaniach komunalnych i TBS, woda czy śmieci - to wszystko zdrożeje w tym roku w Szczecinie. Podwyżek nie dało się uniknąć - przekonywał gość "Rozmowy pod krawatem" prezydencki radny Piotr Kęsik.

Jakie argumenty za podwyżkami padły w rozmowie? Chociażby rosnące wynagrodzenia, czy brak podwyżek za bilety komunikacji miejskiej przez ostatnich 12 lat. Lepiej zapłacić złotówkę drożej i mieć pewność, że autobus czy tramwaj przyjedzie - przekonywał radny Kęsik.- Jeżeli wszystko idzie w górę, to w naturalny sposób my też na terenie naszego miasta musimy podnosić podatki, daniny i inne zobowiązania. Tym bardziej chciałbym przypomnieć, że poprzedni rząd pozbawił samorządu, czyli nas wszystkich szczecinian, prawie 680 milionów złotych - mówił Piotr Kęsik.Radnego pytaliśmy także o niedziałające biletomaty Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Kosztowały kilka milionów złotych i na ten moment nie da się w nich kupić biletu.- Pojawia się komunikat: "Awaria. Nie są kompatybilne z systemem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego - mówił prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak.- No to w ogóle tragedia jest. Tak jak większość z tą inwestycją nie jest kompatybilne z rzeczywistością, bo tam są poślizgi już od lat. Idzie jak krew z nosa, ale idzie. Tylko mogę ubolewać nad tym faktem, ale z nadzieją, że dopniemy w tym roku wszystko do końca i będziemy mogli korzystać z SKM-ki - mówił radny Kęsik.Z radnym Piotrem Kęsikiem rozmawialiśmy także o dotacji dla Pogoni, o inwestycję przy ulicy Szymanowskiego w Szczecinie, a także o kolejnym łakomym kąsku dla deweloperów, czyli o wystawioną na sprzedaż działkę między al. Wojska Polskiego a ul. Monte Cassino. Pytaliśmy także o ponad 3 000 mieszkań komunalnych w Szczecinie w których nadal nie ma toalet.Rozmowy można wysłuchać, ale również obejrzeć -czy radiowym Facebooku. Powtórka całości na antenie o północy.