Kołobrzeska atrakcja dłużej niż planowano

Nowa atrakcja Kołobrzegu będzie cieszyła oczy dłużej niż planowano. Wszystko z powodu jej popularności. Chodzi o pokazy mappingu 3D na fasadzie ratusza.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Początkowo świąteczna iluminacja miała być prezentowana do 6 stycznia. Władze miasta uznały natomiast, że codzienne projekcje nadal gromadzą tak liczną publikę, że wizualizacje będą emitowane do końca stycznia.Mieszkańcy, którzy podziwiali ratusz w takim wydaniu, są pod wrażeniem przygotowanych efektów. - Nie każdy ma okazję na co dzień zobaczyć takie coś. Zebrało się dużo ludzi. - Wygląda jak zamek. - Bardzo fajna rzecz. Będę śledzić i jestem bardzo zainteresowana - to głosy kołobrzeżan.Codzienne projekcje rozpoczynają się o godz. 18 i są powtarzane co pół godziny aż do 20. Miasto już ma zaplanowany kolejny spektakl, który na elewacji zabytku zostanie zaprezentowany 14 lutego. Data nie jest przypadkowa - projekcja otrzyma bowiem walentynkowy klimat.