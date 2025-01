Przejazd ul. Pierwszej Brygady w ogniu krytyki [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Na wyrwy i rozlewiska uskarżają się kierowcy zmuszeni do przejechania ulicą Pierwszej Brygady pod niedawno otwartym wiaduktem.

Grupa Trakcja - wykonawca modernizacji węzła kolejowego - naprzemiennie zamyka po jednym z czterech wiaduktów. Od poniedziałku nie można przejechać pod torami ulicą Bogusława. W zamian otwarto wiadukt w Śródmieściu, jednak wyzwaniem dla kierujących są kałuże i zapadliska.



Zdenerwowani twierdzą, że pod wiaduktem na Pierwszej Brygady otwarto raczej tor przeszkód, który w ich ocenie jezdni nie przypomina.



- Na pewno jeszcze raz zamkną. Ulica nie jest zrobiona! - Bardzo dużo dziur. - Jak deszcz popada, to wtedy nie widać, jak jest. - Ogólnie: tragedia. To powinno być otwarte do płynnej jazdy, a nie dlatego, że następny [wiadukt - przyp. red.] trzeba zamknąć - mówili.



Wiesław Bączkowski z Zarządu Dróg Powiatowych informuje, że ta część odcinka drogi jest placem budowy przejętym przez wykonawcę.



- Zwrócimy się ze stosownym pismem do zarządcy infrastruktury kolejowej, żeby poprawił stan techniczny. Ten odcinek drogi w ramach przebudowy linii kolejowej jest przewidziany do wykonania od nowa - powiedział.



Grupa Trakcja obiecuje zakończenie wszystkich prac przy wiaduktach jesienią tego roku.



Edycja tekstu: Jacek Rujna