Pierwszy stopień zagrożeń drogowych na terenie woj. zachodniopomorskiego. Są utrudnienia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniami na drogach oraz zamieciami śnieżnymi w regionie.

ZAWIEJE I ZAMIECIE ŚNIEŻNE



Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o śr prędk do 30 km/h, w porywach do 65 km/h

od 2025-01-09 18:00 do 2025-01-10 10:00



➡️https://t.co/6QbbT2PXQF pic.twitter.com/j4tjMunJTd — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 9, 2025

W nocy opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na Pomorzu głównie śniegu i tam przyrost pokrywy do 15 cm. Również do 10 cm śniegu w górach. Temp. min. od -3°C na przedgórzu do 5°C na wschodzie. Ślisko! Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, w górach do 120 km/h. 🌙 pic.twitter.com/DvOzyac8dQ — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 9, 2025

Utrudnienia na ulicy Morowa na szczecińskich Podjuchach. Tam jak piszą internauci, w związku z opadami śniegu ciężarówka nie może podjechać pod górę i blokuje przejazd.





Pierwszy stopień zagrożenia obowiązywać będzie do poniedziałkowego poranka.- Jadę z Międzyzdrojów do Szczecina. Od Węzła Goleniów aż do Kijewa: droga cała biała. Brawo drogowcy, jak zwykle zaspaliście! - ocenił słuchacz Radia Szczecin.