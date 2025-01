Oblodzone chodniki, piruety i "w ogóle: masakra" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Opady i minusowe temperatury utrudniają nie tylko jazdę samochodem, ale i poruszanie się pieszo. Niezmotoryzowani zmagają się ze śliskimi chodnikami, na których trzeba uważać dosłownie na każdym kroku.

Reporter Radia Szczecin, Kacper Narodzonek wybrał się na spacer po szczecińskich ulicach i zapytał mieszkańców o stan tras.



- Strach wyjść z domu. Naprawdę jest to dla nas, nie powiem, że starszych pań, ale jest to naprawdę przerażające. Okropnie! - Wczoraj to było jeszcze gorzej. Dzisiaj trochę lepiej już. Ale wczoraj, to już w ogóle masakra; tam na Wyzwolenia z tymi chodnikami... Te płyty są śliskie. Jakby człowiek był młody, to na łyżwach by pojeździł, ale to już trochę nie ten wiek. - No, jest ciężko. Mieszkam na osiedlu Zawadzkiego, było dość niebezpiecznie. Liczę, że będzie odwilż. To jest kilka dni. Sprawdziłam pogodę i jakoś zaciskam zęby - mówili.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia przed marznącymi opadami w naszym regionie. Obowiązują do środy.



Za odśnieżanie chodników odpowiada zarządca budynku. W przypadku prywatnych posesji właściciel ma obowiązek uprzątnąć ten fragment chodnika, który przylega do jego domu.



Edycja tekstu: Jacek Rujna