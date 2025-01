Wszyscy zagrali dla małego Adasia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Lokalni dziennikarze, sportowcy, przedsiębiorcy i radni zagrali dla Adasia Orlika.

Edycja tekstu: Joanna Chajdas

Piłkarski turniej charytatywny zorganizował szczeciński klub Świt Skolwin. Wszystko po to, by zebrać fundusze na leczenie syna naszego redakcyjnego kolegi.Zawodnicy nie tylko grali, ale też licytowali sportowe pamiątki. Boisko pod balonem na stadionie przy Stołczyńskiej odwiedził nasz reporter.- Uwielbiam piłkę nożną, więc pokażemy, że my w całym Szczecinie jednoczymy się - i strona samorządowa, i medialna i sportowa w szczytnym celu. - dodaje Stanisław Kaup, radny miasta Szczecin. - Jest bardzo dużo znajomych działaczy, nie myślałem dużo, po prostu od razu przyjechałem. Wygrana nie jest najistotniejsza tutaj - podkreśla dyrektor hotelu Dobosz. - Jak widać po kształtach, raczej za mur będę robił niż za piłkarza. Dzisiaj jednak ważna jest idea, żeby wszyscy dobrze się bawili, i pieniądze zasiliły konto Adasia - podkreśla Maciej Zaśko, Dziennik Północny.Adam Orlik cierpi na dystrofię mięśniową Duchenne'a. Trzylatkowi może pomóc terapia genowa w Stanach Zjednoczonych.Link do zbiórki znajdziecie tutaj