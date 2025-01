Trzaskowski: "gdy PiS atakował mniejszości, moim obowiązkiem było ich bronić"

To będzie trudna, momentami brudna kampania - przyznał Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta był dziś gościem porannej "Rozmowy pod Krawatem".

Rafał Trzaskowski skomentował wyniki sondaży: - Wiadomo było, że w momencie, kiedy Karol Nawrocki będzie się stawał bardziej znany opinii publicznej, to jego notowania będą rosły. Ja jestem przekonany, że w drugiej turze będzie absolutnie na żyletki...Posłowie Prawa i Sprawiedliwości na antenie Radia Szczecin określali ostatnio Rafała Trzaskowskiego kandydatem lewicowym, w taki sposób skomentował on te komentarze. - To objaw pewnego lenistwa intelektualnego, dlatego że ja jako samorządowiec przyjąłem taką zasadę, że będę pomagał wszystkim, którzy są w danym momencie atakowani. A ponieważ PiS atakował mniejszości, atakował nauczycieli i atakował osoby z niepełnosprawnościami, więc ja uznałem, że moim obowiązkiem jest im pomóc. Jeżeli ktoś w tym widzi lewicowość, to równie dobrze można w tym widzieć postawę chrześcijańską - tłumaczył Trzaskowski.Rafała Trzaskowskiego zapytaliśmy także o to, czy ma listę priorytetowych spraw do załatwienia w przypadku ewentualnej wygranej, o 800+ dla Ukraińskich rodzin, oraz o pierwsze dni urzędowania Donalda Trumpa w USA.Całą "Rozmowę pod Krawatem" można obejrzeć i posłuchać na stronie internetowej lub radiowym Facebooku . Powtórka na antenie o północy.Zaproszenie do czwartkowej "Rozmowy pod krawatem" przyjęła ginekolożka i radna województwa - Maria Kubisa.