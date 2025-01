Rybacy i wędkarze chcą mieć głos ws. Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rybacy i wędkarze złożyli na ręce przedstawicieli ministerstwa klimatu i środowiska list intencyjny. Chcą dalej łowić ryby i mieć własnych przedstawicieli w Radzie Naukowej oraz brać udział w budowaniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

Należy zacząć od zmiany przepisów - mówi prezes rybackiej Spółdzielni Regalica w Gryfinie Krzysztof Grzelak: - Ustawa o Ochronie Przyrody w dziale "Parki Narodowe" praktycznie uniemożliwia pracę. Jeżeli będą to konkretne zapisy ustawowe, wtedy będziemy mieli pewną gwarancję, że nie zostanie to rybactwo i wędkarstwo z tego Międzyodrza wykluczone.



- Dobrze wypracowane postulaty pozwolą na rozwój całego regionu - zaznacza przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie Andrzej Małdachowski: - Mamy na myśli rewitalizację Międzyodrza i możliwości korzystania przez wędkarzy z tych wód. Te rzeczy -mamy nadzieję - doprowadzić do końca, dzięki czemu w rezultacie będziemy mogli w dalszym ciągu z tych wód korzystać.



W okręgu szczecińskim zarejestrowanych jest blisko 60 tys. wędkarzy, w samym Gryfinie jest ich blisko trzy tysiące.