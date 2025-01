Złoty medal siatkarek Chemika Police do zdobycia na licytacji WOŚP

Strusie jajo, złoty medal siatkarek Chemika Police albo rejs policyjną łodzią patrolową.

Między innymi takie przedmioty i atrakcje będzie można wylicytować w centrum handlowym Galaxy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aukcje i koncerty potrwają tam od godziny 12 do 20.





Sporo atrakcji z okazji finału WOŚP zaplanowano również, aby pomóc małym pacjentom Kliniki św. Mikołaja w Szczecinie szpitala przy Unii Lubelskiej. Od godziny 10 do 18 odbędą się tam licytacje, loteria i pokazy pierwszej pomocy. Będzie też można spotkać się Wielkimi Misiami Fundacji Muszkieterowie, zbadać za darmo krew i zrobić USG. To też okazja, aby pomóc Szczecińskiej Lidze Superbohaterów w malowaniu samochodu. To od godz. 12:30 do 14.







W tym roku WOŚP gra dla onkologii i hematologii dziecięcej.





współprowadzenie porannego programu spacer śladami książki "Szóstka" W Radiu Szczecin do wylicytowania jestrazem z Jarkiem Gowinem i Robertem Bochenko, a takżePrzemysława Kowalewskiego wraz z pisarzem i przewodnikiem Tomaszem Wieczorkiem.