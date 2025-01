Goście "Kawiarenki politycznej" podzieleni ws. wspierania WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pod lupą szczecińskich polityków. Goście niedzielnej "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin rozmawiali o trwającym 33. finale WOŚPu.

Radny Koalicji Obywatelskiej Mateusz Gieryga przyznał, że dla niego finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to już coroczna, rodzinna tradycja.- Z rodziną celowo zostawialiśmy drobne po to, żeby wyjść i jak najczęściej wrzucać pieniądze do puszek. Pamiętam, jak jako dziecko bardzo się cieszyłem dostając tę naklejkę - mówi Gieryga.Agnieszka Kosińska z Polski 2050 zwróciła uwagę na społeczny wymiar akcji.- To, że mamy trzydziesty trzeci finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jest największym pokazaniem, że w naszym społeczeństwie mamy społeczeństwo obywatelskie - mówi Kosińska.Julia Szałabawka radna Prawa i Sprawiedliwości przyznała, że nie zamierza w tym roku wspierać kwestujących.- Od kiedy Jurek Owsiak stał się według mnie politykiem, a nie faktycznie osobą tylko skupiającą się na akcjach charytatywnych, no to datków dzisiaj nie wrzucę - mówi Szałabawka.Urszula Nawrocka z Nowej Lewicy od ponad 20 lat kwestuje na ulicach miasta.- Wiele osób, które są przeciwne albo nie kojarzą, albo nigdy nie miały - na szczęście dla nich - przymusu skorzystania ze szpitalnych sprzętów - mówi Nawrocka.Przez wszystkie lata Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała ponad 2 miliardy złotych na sprzęt medyczny dla polskiej służby zdrowia.