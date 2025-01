Abp Śmigiel: przyszedłem do diecezji, żeby ewangelizować

Zadania na czas pełnienia służby dostał od papieża Franciszka. Musi między innymi zderzyć się z nową edukacyjną rzeczywistością. Nowy metropolita szczecińsko-kamieński abp Wiesław Śmigiel w audycji Radia Szczecin "Religia na fali" odpowiadał na pytania dotyczące archidiecezji nad Odrą i Bałtykiem.

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

Odniósł się między innymi do rozporządzenia minister edukacji, zmniejszającej liczbę godzin religii w szkołach.Taki układ zajęć sprawia, że katecheci i katecheza są traktowani jako przedmiot drugiej, a może i trzeciej kategorii - uważa abp Śmigiel.- Jak można ułożyć siatkę godzin, żeby za każdym razem katecheta miał zajęcia na początku i na końcu? Jeśli będzie miał na początku, to będzie czekał przez cały dzień, żeby mieć zajęcia na końcu również. To jest taka decyzja, która ma doprowadzić do tego, żeby jak najmniej uczniów było na katechezie - ocenia metropolita szczecińsko-kamieński.Odniósł się też do okoliczności przyjścia do archidiecezji po rezygnacji abp. Andrzeja Dzięgi.- Zdawałem sobie sprawę, że idę do diecezji nie po to, żeby robić porządki, nie po to, żeby wszystko zmieniać do góry nogami, tylko żeby ewangelizować. I takie zadanie wyznaczył mi Ojciec Święty Franciszek i to chcę robić - wyjaśnił abp Śmigiel.13 września ub.r. ogłoszono decyzję papieża Franciszka o nominacji biskupa toruńskiego na stolicę biskupią w Szczecinie. Pod koniec października odbył się uroczysty ingres do Bazyliki Archikatedralnej.Wcześniej ponad pół roku archidiecezją tymczasowo zarządzał ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej bp Zbigniew Zieliński, który decyzją papieża Franciszka został wybrany w lutym administratorem apostolskim archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.Stało się to po tym, jak dotychczasowy metropolita abp Andrzej Dzięga zrezygnował z funkcji. Jak podała w komunikacie Nuncjatura Apostolska, decyzje "zostały podjęte w następstwie dochodzenia prowadzonego z ramienia Stolicy Apostolskiej w sprawie zarządzania diecezją, a w szczególności zaniedbań, o których mowa w dokumencie papieskim +Vos estis lux mundi+", który opisuje procedury przeciwdziałania zjawisku przestępstw seksualnych w Kościele katolickim wobec osób małoletnich oraz bezbronnych.Abp Wiesław Śmigiel został nowym metropolitą szczecińsko-kamieńskim. Ma 55 lat i jest doktorem habilitowanym nauk teologicznych. Wcześniej był ordynariuszem diecezji toruńskiej. W Konferencji Episkopatu Polski abp Wiesław Śmigiel jest członkiem Rady Stałej. Pełni też m.in. funkcję przewodniczącego Rady ds. Rodziny oraz Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi.Całej rozmowy można wysłuchać tutaj