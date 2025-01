Symboliczne "Światełko do nieba" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"Światełko do nieba" oficjalnie zakończyło 33. Finał WOŚP w Szczecinie. Pokaz świetlny na dachu Morskiego Centrum Nauki z Wałów Chrobrego obserwowały tłumy mieszkańców. Wielu z nich przyznało, że liczyło na coś więcej.

- Jesteśmy zdziwione i się zastanawiamy, czy już trzeba iść czy jak? - A nie widzieliście? - Myślałam, że długo czekamy w niepewności, ale to było jednak to. - Słabo. - Było na pewno jedyne w swoim rodzaju. - Jeszcze nie widziałem czegoś takiego. - Za małe takie trochę światełka. - Sylwester to chowa się przy tym. - Oczekiwaliśmy czegoś więcej, niż to, co zobaczyliśmy. - Latające drony. - Ale na szczęście jest bardzo ładna pogoda, nie pada. - A światełko jest przecież symboliczne. Czy są wystrzały, czy ich nie ma, nieważne, jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To jest najważniejsze - mówili reporterowi Radia Szczecin obserwujący pokaz mieszkańcy.



W tym roku środki zebrane podczas 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostaną przeznaczone na onkologię i hematologię dziecięcą. do tej pory zebrano już ponad 115 milionów złotych.