Z Kijewa do Zdunowa pojedziemy szybciej [ZDJĘCIA]

Bardziej komfortowy wjazd do Szczecina od strony Stargardu za trzy lata. Podpisano umowę na budowę odcinka ekspresowej S10 między Szczecinem Kijewo a Zdunowem.

Ta nieco ponad czterokilometrowa droga ma służyć szczególnie kierowcom jeżdżącym często między Szczecinem a Stargardem - tłumaczy Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury.- Ta droga, która jest pełna kolein, nierówności, zamieni się w prostą, komfortową, dobrą drogę - mówi Marchewka.Powstaną dwa węzły drogowe - Zdunowo i Płonia, a także most - wyjaśnia Łukasz Lendner, dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA.- Trzyprzęsłowy most przez rzekę Płonia, są też zaplanowane dwa dolne przejścia dla zwierząt - mówi Lendner.Będą też dwa górne przejścia dla zwierząt. A gdy będą gotowe wszystkie odcinki S10, skróci się też czas dojazdu ze Szczecina do Warszawy - o około godzinę. Ale to za około sześć lat.Odcinek między Zdunowem a Kijewem ma być gotowy pod koniec 2028 roku.