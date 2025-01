Ludowe i tradycyjne obrzędy w Pałacu Młodzieży [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczeciński Pałac Młodzieży z przytupem powitał nowy rok. Zespół Pieśni i Tańca "Młody Krąg" w widowisku "Hej! Po kolędzie idą droby" przedstawił ludowe i tradycyjne obrzędy przeganiające zło.

Na scenie pojawiły się postacie Gospodarza i Gospodyni, a także Turoń i Baba.



- Jest fajna atmosfera, fajni ludzi i lubię to, co robię. - Mam dużo odpowiedzialnych ról i przygotowywałam się do tego - mówią członkowie zespołu.



- Jest to folklor Pogórza Sądeckiego. Łączy w sobie cechy góralskie, ale wchodzi też w Wyżyny Małopolskie. Pokazuje bardzo ciekawe formuły taneczne, muzyczne. Dużo zabawy, która będzie miała miejsce w dzisiejszej auli Pałacu Młodzieży - mówi Artur Kotwas, instruktor Zespołu Pieśni i Tańca.



W widowisku wzięły udział wszystkie grupy zespołu. Najmłodszy artysta miał zaledwie 4 lata, najstarszy - 74.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski