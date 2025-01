Obrona cywilna priorytetem. Nowe przepisy już obowiązują [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Liczenie i modernizacja schronów, szkolenia dla samorządów i trzy dziesiąte Produktu Krajowego Brutto na rozwój. W taki sposób Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce stworzyć system ochrony ludności i obrony cywilnej.

Pomóc w tym ma ustawa, która weszła w życie z początkiem roku. Według jej zapisów samorządowcy odpowiadać mają za zabezpieczenie między innymi zapasów odzieży, żywności i leków. Oprócz tego ich rolą będzie koordynacja działań służb.



Ten rok ministerstwo chce poświęcić na dopracowanie systemu oraz na szkolenia - zapowiada wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski: - Od 31 marca do 3 kwietnia będą szkolić się starostowie z zakresu tej ustawy, a do końca czerwca - burmistrzowie, wójtowie i prezydenci z naszego województwa.



Za pomoc cywilom mają odpowiadać między innymi strażacy oraz pracownicy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.



Spytaliśmy szczecinian, czy tworzenie kolejnych miejsc, gdzie możemy schronić się przed zagrożeniem, to dobry kierunek? - Po części jest to ważne, bo nie wiemy co będzie w przyszłości. Kiedyś schrony były, teraz też powinny być. - Uważam, że to powinno być kontynuowane, aby ludność wiedziała, co robić w razie jakichś nieszczęść. - Powinno tych schronów być tak dużo, abyśmy czuli się bezpiecznie - przekonują mieszkańcy.



Według danych z ubiegłego roku, w województwie zachodniopomorskim mamy 292 miejsca, w których ewentualnie możemy się schronić.