Strażacy podsumowali miniony rok. "Walczyliśmy głównie z anomaliami pogodowymi" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W 2024 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 550 tys. interwencji. To o 13 procent więcej niż w roku 2023.

W Morskim Centrum Nauki odbyła się narada podsumowująca działalność zachodniopomorskich strażaków.



Prawie 30 tys. zgłoszeń dotyczyło powodzi, która nawiedziła południe Polski - mówi Zastępca Komendanta Głównego PSP Grzegorz Szyszko: - Rok ubiegły to przede wszystkim działania związane z anomaliami pogodowymi, z dużą ilością opadów deszczu, a także z przyborami wód. Były więc tutaj prowadzone działania przeciwpowodziowe, które strażacy województwa zachodniopomorskiego realizowali. To było duże wyzwanie.



Naszym celem na 2025 rok jest zachowanie skuteczności, gotowości, a także niezawodności naszych działań.



Aby było to możliwe musimy ciągle się szkolić - mówi Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Mirosław Pender: - Widzimy, że tych zdarzeń z anomaliami pogodowymi jest więcej niż w poprzednich latach. Mamy też zagrożenia powodziowe, tu w województwie zachodniopomorskim może się zdarzyć, że albo przyjdzie fala od południa, albo od strony morza. Do tego strażacy muszą być przygotowani.



W województwie zachodniopomorskim w ubiegłym roku strażacy odnotowali ponad 22 tys. interwencji, natomiast najwięcej działań było prowadzonych na terenie Śląska, tam strażacy przyjęli prawie 80 tys. zgłoszeń.



Edycja tekstu: Joanna Chajdas