Pogoń coraz bliżej zmiany właściciela [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Międzynarodowy fundusz inwestycyjny jest bliski finalizacji transakcji kupna większościowego pakietu akcji Pogoni Szczecin S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pogoni Szczecin S.A podjęło dziś decyzję o ogłoszeniu przerwy w obradach do 10 lutego.



O powodach ogłoszenia przerwy mówi rzecznik prasowy Pogoni Krzysztof Ufland: - Ta przerwa jest spowodowana tym, że trwają prace nad dokumentacją, która jest niezbędna do finalizacji procesu sprzedaży akcji i zmiany właścicielskiej. Ta przerwa może potrwać do 10 lutego. Do tego czasu właśnie, czy właśnie dokładnie tego dnia może dojść do zmiany właściciela.



10 lutego, wraz ze zmianą głównego akcjonariusza Spółki Pogoń Szczecin S.A., należy spodziewać się również wyboru nowego Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.



Edycja tekstu: Joanna Chajdas