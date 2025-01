Elektrociepłownia przeprasza mieszkańców za nocny hałas

Testy zakończone, hałasu już nie będzie - zapewniają przedstawiciele elektrociepłowni Pomorzany.

Od kilku dni, część mieszkańców Szczecina narzekała na głośny szum, przypominający start samolotu, słyszany w nocy nawet na prawobrzeżu Szczecina.



To już się nie powtórzy, trwało m.in. czyszczenie instalacji po remoncie - mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", dyrektor szczecińskiego oddziału spółki PGE Energia Ciepła Jarosław Biskup.



- Chciałbym przeprosić państwa za ostatni hałas, wynikał z procesu związanego z zakończeniem remontu. Sprężoną parę musimy wówczas skierować na tzw. dach, czyli do atmosfery. Po to, abyśmy byli pewnie, że jakość pary jest na wystarczającym poziomie - tłumaczył Biskup.



O tym, że będzie głośno rozmawiałem m.in. z przedstawicielami wydziału zarządzania kryzysowego w szczecińskim magistracie - dodał dyrektor Biskup: - O każdym takim procesie rozmawiamy, po to, aby dyżurujący miejski wiedział, że taki proces tego dmuchania się odbędzie w najbliższym czasie.



Czy miasto powinno poinformować mieszkańców o nietypowym nocnym hałasie? Zapytaliśmy o to biuro prasowe, czekamy na odpowiedź. Kolejny taki remont w elektrociepłowni zaplanowano za 4 lata.