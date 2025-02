Światowy Dzień Życia Konsekrowanego w Kościele Katolickim

W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej jest 19 zgromadzeń zakonnych żeńskich, a w nich 150 sióstr zakonnych. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

2 lutego w Kościele przypada Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, który ustanowił w 1997 roku papież Jan Paweł II, dziś już święty Kościoła Katolickiego.

To także Święto Ofiarowania Pańskiego. Osoby konsekrowane to te, które złożyły śluby posłuszeństwa, czystości i ubóstwa. Przeważnie żyją w zakonach, chodzą w habitach, a na co dzień prowadzą parafie i różne dzieła charytatywne. Jedną z najbardziej znanych wspólnot w Kościele na Ziemiach Zachodnich są Siostry Uczennice Krzyża.



Siostra Ancilla była wśród tych, które zapoczątkowały istnienie wspólnoty w 1982 roku. - W naszej misji mamy pracę, formowanie świeckich w Kościele do bycia w swoim powołaniu, powołaniu świeckiego, który głęboko wierząc w Boga jest zaangażowany w życie Kościoła, ale też w życie społeczne - mówi s. Ancilla.



Siostry Uczennice Krzyża od kilkudziesięciu lat prowadzą czuwania z młodzieżą, podczas których jest adoracja i msza święta. - Następuje wymiana doświadczenia wiary i walki, jak tą wiarę zachować w świecie, który odrzuca Boga - dodaje siostra Rut.



W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej jest 19 zgromadzeń zakonnych żeńskich, a w nich 150 sióstr zakonnych. Po stronie męskiej 10 zgromadzeń zakonnych i 169 zakonników, pięciu braci zakonnych. Są też dwa instytuty świeckie życia konsekrowanego, w którym są cztery osoby konsekrowane, a poza tym w archidiecezji jest sześć dziewic konsekrowanych, kilkanaście wdów konsekrowanych i jedna pustelnica. Wszystkich kapłanów w archidiecezji jest 487.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski