Mentzen jako pierwszy uzbierał wymaganą liczbę podpisów [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Sławomir Mentzen jest jedynym kandydatem, który przedstawia realne rozwiązania, jak zakończyć wojnę polsko-polską" - twierdzą przedstawiciele jego sztabu lokalnego ze Szczecina.

W ciągu dwóch tygodni zebrali 400 tysięcy podpisów - w samym Szczecinie 6 tysięcy. Tym samym, Sławomir Mentzen jako pierwszy uzbierał i przekazał do weryfikacji wymaganą liczbę podpisów.



Chcemy przywrócić porządek prawny w Polsce, który od 20 lat jest niszczony przez PiS i PO - mówił Michał Wójtowicz, wiceprzewodniczący szczecińskiego oddziału Partii Nowa Nadzieja.



- Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy, żeby po raz kolejny urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej piastował człowiek w rękach Jarosława Kaczyńskiego lub Donalda Tuska... Czy może jednak chcemy mieć prawdziwego, niezależnego kandydata, który będzie potrafił zrobić porządek i będzie godnie reprezentował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej? - podkreślał Wójtowicz.



Nasz kandydat jako jedyny ma stabilne poglądy - przekonywał Piotr Nowek ze sztabu Sławomira Mentzena: - Jeżeli chodzi o innych kandydatów, mają takie poglądy jak aktualnie są modne, raz są za tym, raz są przeciwko temu. Nasz kandydat zrobi faktycznie to, co zapowiada. On od lat trzyma się swoich postulatów i cieszy nas niezmiernie, że przebija się to wreszcie do większego grona.



Jak przekazali nam sztabowcy, Sławomir Mentzen planuje odwiedzić nasz region pod koniec kampanii wyborczej - chodzi o okolice m.in. Stargardu i Polic.



Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a ewentualna druga tura - 1 czerwca.



