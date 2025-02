Smog w Szczecinie. Przyczyna: "nie wieje" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Znaczne przekroczenie normy pyłu odnotowały, po raz kolejny, wszystkie szczecińskie stacje pomiarowe.

Informację tę potwierdził nam rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego, Piotr Siergiej.



- Godzinowe stężenia sprzed czterech dni, z 20 lutego to prawie 91 mikrogramów. Ale norma dobowa to jest 50. Przyczyną tego stanu powietrza zarówno w Szczecinie jak i w całej Polsce jest stan pogody - jest dosyć zimno i co ważne: nie wieje - tłumaczył.



Sami mieszkańcy Szczecina przyznają, że starają się na bieżąco śledzić poziom skażenia na terenie miasta.



- Są takie dni, że nie wiadomo czy to mgła, czy coś innego. Ostatnio zaczęłam sprawdzać, bo zaczęli przysyłać SMS-y, że powietrze jest nieciekawe. Tym bardziej, ze chodzę z niemowlakiem, więc staramy się uważać. - Ja przez pół godziny miałem kaszel. Ale: trzeba jakoś żyć - mówili.



Zdaniem pulmonologa, specjalisty chorób płuc, lekarz Iwony Witkiewicz najbardziej narażone na zanieczyszczenia powietrza są kobiety w ciąży oraz osoby ze stwierdzoną chorobą płuc.



- Chciałam zwrócić uwagę na inny problem; sami coraz więcej rzeczy palimy w domu: palimy świeczki zapachowe, palimy kadzidełka... Badania pokazują, że to wprowadza również te produkty spalania, czyli dym do naszych domów - podkreśliła.



Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska najbardziej zanieczyszczonym regionem w Polsce jest Górny Śląsk.