Prawnicy komentują wizytę Zełenskiego w Białym Domu [ZDJĘCIA]

Mamy do czynienia ze zmianą układu bezpieczeństwa i podziału sił w Europie - prawnicy z regionu skomentowali w "Kawiarence politycznej" spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie.

Prezydent Ukrainy wyjechał wcześniej niż planowano, odwołano konferencje głów państw, a także zawieszono podpisanie umów w sprawie importu ukraińskich złóż minerałów ziem rzadkich. Sytuacja ma wpływ na decyzję europejskich liderów politycznych.- Stąd też widać reakcje europejskich polityków, którzy również zaczynają wychodzić na przeciw tej sytuacji starając się stworzyć wewnętrzny, europejski, regionalny system bezpieczeństwa - podkreślała dr Ewa Milczarek wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.Sytuacja w Gabinecie Owalnym prawdopodobnie była wyreżyserowana - ocenił mec. Włodzimierz Łyczywek.- Jeżeli się wpuszcza media do Gabinetu Owalnego w sytuacji, w której to mają być rozmowy negocjacyjne, no to wiadomo było, że Vance wyprowadził z równowagi Zełenskiego, a pomagał mu w tym Trump - ocenił.Postawa Ameryki prezentowana wobec Ukrainy może w przyszłości wyglądać podobnie wobec innych krajów Europy - mówi mec. Michał Olechnowicz.- Wystarczy jakikolwiek konflikt interesów. To mogą być słynne samochody amerykańskie. Trump powie: kupujcie samochody amerykańskie, Niemcy powiedzą: nie chcemy, mamy swoje i zaczną się być może formuły - nie powiem, że szantażu - powiedzmy wpływania, dyskredytacji... - powiedział.Rozmowa w pewnym momencie wyrwała się spod kontroli amerykańskiej strony - mówi Piotr Dobrołowicz.- Wydaje mi się, że ta rozmowa w jakiś sposób miała się zwieńczyć podpisaniem tej umowy, która była już przygotowana. Stąd nie wydaje mi się, żeby w taki sposób ta rozmowa miała się zakończyć - zaznaczył.Według informacji ministra finansów Andrzeja Domańskiego europejskie wsparcie dla Ukrainy wyniosło 134 miliardy, amerykańskie 114 miliardów euro.