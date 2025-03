Echa (i konsekwencje) sporu Trump-Zełenski

Kłótnia między prezydentem USA Donaldem Trumpem a prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zelenskym była w pewien sposób ukartowana - ocenił gość Rozmowy pod Krawatem Henryk Kołodziej. Honorowy konsul Ukrainy w Szczecinie zauważa, że ostatnie informacje o zamrożeniu pomocy militarnej przez Stany Zjednoczone to jedynie potwierdzenie tego co dzieje się od kilku miesięcy.

Czy to oznacza stałe ochłodzenie stosunków amerykańsko-ukraińskich?- Zdaniem konsula honorowego Ukrainy w Szczecinie nie, bo z jednej strony Ukraina - gdyby miała oddać cztery województwa i Krym - mogłaby rozmawiać o zakończeniu wojny bez udziału w rozmowach Donalda Trumpa, ale z drugiej strony nie na takim zakończeniu wojny zależy Ukrainie i światowym przywódcom - ocenił red. Sebastian Wierciak prowadzący audycję.- Myślę, że dojdą do głosu generałowie amerykańscy, którzy mają doświadczenie i to się wytonuje. Postawa buńczucznie wojownicza, bez uzasadnienia prezydenta Trumpa, powinna być utemperowana - mówił konsul Kołodziej.Henryka Kołodzieja pytaliśmy także o sytuację w jakiej dziś jest Ukraina. Znane są przypadki uchodźców, którzy wyjeżdżają na święta do domu, a później wracają, np. do Szczecina.- Naród przywyka. Natomiast czy tak można sobie pojechać? O kim tak zwana szeptana propaganda, a przecież nawet już pisana, mówi? O tych, którzy nie mają domów? O tych, którzy nie mają swojej wsi, którym skradziono dzieci? Ci ani nie chcą jechać, ani nie mają gdzie jechać. Kto ma z Łucka, ze Lwowa? To są trochę naciągani ci uchodźcy, bo tutaj wojny nie ma - podkreślił.Na pytanie czy wojna w tym roku się skończy, konsul odpowiedział, że chciałby, ale myśli, że nie.Całej "Rozmowy pod krawatem" można wysłuchać (ale również obejrzeć) na naszej stronie internetowej Powtórka całości na antenie o północy.