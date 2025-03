Wycinka 500 zdrowych drzew w Kijewie. "Ktoś celowo chciał go zlikwidować" [WIDEO, ZDJĘCIA]

To nie była wycinka sanitarna - mówi szczeciński dendrolog, rzeczoznawca w zakresie ochrony i uprawy drzew.

Według Krzysztofa Jankowskiego na terenie lasów miejskich w Parku Leśnym Kijewo w Szczecinie pod topór poszło blisko pół tysiąca zdrowych drzew - głównie sosen i dębów.To nie były cięcia pielęgnacyjne, a pozyskane drewno nadaje się do obróbki przemysłowej - podkreśla Jankowski, dendrolog.- To były bardzo duże stosy. Tutaj pozyskanie drewna było intensywne. Tu nie mówimy o cięciach sanitarnych. To są stosy drewna, które zostały wycięte zdrowe i żywe. Ścinany były głównie sosny, ale tutaj widzimy, że mamy też drewno dębowe, bez żadnej zgnilizny, płaszczyzny - mówi rzeczoznawca w zakresie ochrony i uprawy drzew.Interpelację w tej sprawie złożył przewodniczący klubu PiS w szczecińskiej Radzie Miasta Krzysztof Romianowski. Chce wyjaśnień, dlaczego drzewa zostały ścięte.- Ten fragment tego lasu o którym mówimy, zawsze był gęsto zalesiony. I był takimi - można powiedzieć - zielonymi płucami Kijewa. Dzisiaj jest przetrzebiony, wygląda tak, jakby ktoś celowo chciał go zlikwidować - mówi Romianowski.Po wycięciu drzewa były wywożone w ekspresowym tempie - relacjonuje rada osiedla Kijewo Katarzyna Rejniak.- Samochód za samochodem przyjeżdżał, był ładowane i wywożone. Gdzie wywożone? Tego też nie wiemy, bo tutaj tylko jeździły samochody w tę i z powrotem. Już widać autostradę. Bardzo dużo tego lasu zginęło - mówi Rejniak.Jak przekazało nam miasto, wycinka została przeprowadzona w ramach tak zwanej późnej pielęgnacji. Szczeciński magistrat w najbliższych tygodniach planuje posadzenie nowych drzew. Nie wiadomo na razie ile ich będzie. Do sprawy będziemy wracać.