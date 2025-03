Kontrowersyjny wpis posła PiS. Adwokat: możemy mówić o naruszeniu dóbr osobistych

Artur Szałabawka w serwisie X opublikował zdjęcie mężczyzny o ciemnej karnacji siedzącego w autobusie. Zamieścił podpis "Decyzja podjęta, będę publikował zdjęcia i wpisy, które przesyłają mi zaniepokojeni mieszkańcy, to mój obowiązek".





I tu przytaczał informacje od owego zaniepokojonego mieszkańca: "Panie pośle już są w Szczecinie, proszę zwrócić uwagę na bliznę na policzku, dziś w autobusie, trasa Załom-Podjuchy". Internauci nie kryli oburzenia. "To jawne prześladowanie" - pisali. Po fali krytyki post zniknął z sieci.Zapytany jednak o to czy w przyszłości zamierza publikować podobne wpisy poseł odpowiedział:- Na pewno będę działał, będę działał przy granicy. Będę starał się, żeby nie dochodziło do nielegalnych naruszeń granicy, do wpychania nam nielegalnych migrantów tutaj do Szczecina - mówi Szałabawka.Oburzenia nie kryje Wojciech Dorżynkiewicz, radny Szczecina z Koalicji Obywatelskiej.- Ponad 300 000 wiz dla imigrantów z krajów muzułmańskich zostało wydanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ci ludzie tutaj legalnie przyjechali. To jest szczucie, to jest sianie nienawiści. Taka rzecz nie powinna mieć miejsca. Pan poseł na pewno powinien przeprosić, a najlepiej skasować konto na Twitterze [w lipcu 2023 r. portal zmienił nazwę na X - red.], bo widocznie nie umie się nim posługiwać - mówi Dorżynkiewicz.Wpis posła Szałabawki wyraźnie sugeruje, że mężczyzna na zdjęciu z uwagi na swoją przynależność rasową lub etniczną może stanowić zagrożenie - ocenia adwokat Jacek Kępski.- W mojej ocenie w tym przypadku na pewno możemy mówić o naruszeniu dóbr osobistych, bo dobrem osobistym jest również wizerunek. Można się zastanowić ewentualnie nad odpowiedzialnością z punktu widzenia zasad etyki poselskiej - mówi adwokat.W styczniu tego roku na granicy polsko-niemieckiej na odcinku województwa zachodniopomorskiego zawrócono 54 migrantów. W większości byli to obywatele Ukrainy.