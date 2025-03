Sprawa wypadku na pl. Rodła umorzona. Grzegorz Ł. uznany za niepoczytalnego [ZDJĘCIA]

Sąd Okręgowy w Szczecinie przychylił się do opinii biegłych i wniosku prokuratury o umieszczenie go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Grzegorz Ł. był niepoczytalny, choruje na schizofrenię paranoidalną, a wjeżdżając w tłum uroił sobie, że wśród przechodniów są szukający go gangsterzy z mafii pedofilskiej.Z decyzją nie zgadzają się pełnomocnicy poszkodowanych. Zdaniem mec. Grzymisława Koć-Woźniaka zebrany przez śledczych materiał dowodowy jest niekompletny. Nie przesłuchano dwóch lekarzy - wyjaśnia adwokat.- Miesiąc przed wypadkiem badali i odmówili przyjęcia do szpitala psychiatrycznego podejrzanego, jak i chcieliśmy przesłuchania lekarz psychiatry, który w dzień zdarzenia również badała podejrzanego i z jej wniosków nie wynikało, żeby zamykać podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym - argumentował.Grzegorz Ł. w opinii adwokata miał świadomość, że wjechał w ludzi - co budzi wątpliwości co do braku niepoczytalności.- Uważam, że skoro nawet biegli po części przyznali, że wiedział... wiedział o tym, że wjeżdża w ludzi..., nie w drzewo, nie w budynek, a to oznaczałoby, że jednak ta jego poczytalność była nie w całości zniesiona, ale częściowo. I tak argumentowaliśmy - mówił.Uzasadnienie decyzji poznamy w środę.W wyniku wypadku na placu Rodła 21 osób było poszkodowanych. Zginęła także kobieta.