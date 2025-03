Szczury dokarmiane w mieszkaniu w centrum Szczecina

Mat. Słuchaczki

Szczecinianka dokarmia dzikie szczury w mieszkaniu przy al. Wojska Polskiego. Sąsiedzi apelują o pomoc.

Pierwsze zgłoszenie do sanepidu zostało złożone w 2023 roku, niestety kontrola nie wykazała obecności gryzoni - mówi mieszkanka zgłaszająca problem.



- To jest kolejna sytuacja, w której te szczury się pojawiły, bo te szczury były już wcześniej, wcześniej były próby deratyzacji... I myśleliśmy, że po tych próbach deratyzacji, po interwencji policji z MOPR-em, z sanepidem, która miała miejsce w sierpniu w mieszkaniu sąsiadek, że ta sytuacja się uspokoiła. Czas pokazał, że sytuacja się nie uspokoiła, została tymczasowo "zamieciona pod dywan" - powiedziała.



Na miejscu była prowadzona wizja lokalna przez pracowników socjalnych.



- Już w zeszłym roku, kiedy mieliśmy pierwsze sygnały a propos tego mieszkania, zaoferowaliśmy też pomoc, zaoferowaliśmy wsparcie. Wtedy spotkaliśmy się z kategoryczną odmową. Teraz podejście tej mieszkanki troszkę się zmieniło; jest gotowa podjąć współpracę z nami, skorzystać z tego wsparcia, więc mamy nadzieję, że będziemy mogli wspólnie rozwiązać ten trudny problem - mówi rzecznik prasowy szczecińskiego MOPR, Maciej Homis.



W obecnym momencie wysypanie trutki na szczury jest niewystarczające do pozbycia się problemu - stwierdziła przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, Agnieszka Potocka.



- Jeżeli chodzi o organy inspekcji sanitarnej, to zostanie wydana decyzja administracyjna z rygorem natychmiastowej wykonalności na przeprowadzenie skutecznych zabiegów deratyzacyjnych. Po doręczeniu takiej decyzji nadawany jest tryb natychmiastowej wykonalności. Zobaczymy co będzie dalej - powiedziała.



Do sprawy będziemy jeszcze wracać.



Edycja tekstu: Jacek Rujna