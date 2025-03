Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami nad morzem.

Ostrzeżenie przed przymrozkami wydano dla północnych i centralnych powiatów województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Synoptycy prognozują tam w nocy spadek temperatury powietrza do minus jednego stopnia, a przy gruncie - do około minus trzech. Jutrzejszej nocy temperatura spadnie do minus trzech stopni, przy gruncie do około minus pięciu.