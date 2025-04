Kolejne budynki w Centrum przechodzą modernizację

Będzie tam 17 nowych mieszkań, ale zmiany zobaczą też wszyscy odwiedzający śródmieście Szczecina.

Trwa modernizacja pięciu budynków w kwartale dziewiątym, między al. Wojska Polskiego a ulicami Jagiellońską, Piłsudskiego i Monte Cassino. To kamienica frontowa i budynki w oficynie.Mają mieć nową izolację cieplną, zostaną też podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Remontowane są także dachy, a strychy będą adaptowane na mieszkania. W budynku frontowym, przy al. Wojska Polskiego 53 będzie też winda, a historyczna posadzka ma zyskać nowy blask. Co ważne, w ponad 20 mieszkaniach należących do TBS-u zostaną wybudowane łazienki.Prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku.