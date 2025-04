Podróbki wycofane już z obrotu

Małżeństwo ze Szczecina handlowało podrobionymi butami znanych marek - teraz za swoje czyny odpowiedzą przed sądem.

Policjanci zabezpieczyli ponad 170 par. Szacunkowa wartość towaru wynosi co najmniej 200 tys. złotych.



68-letni mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzut naruszenia Ustawy Prawo Własności Przemysłowej, za co grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.



Edycja tekstu: Jacek Rujna