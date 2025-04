"Nowa siedziba Współczesnego prawdopodobnie nie powstanie na Wałach Chrobrego"

Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie prawdopodobnie nie powstanie na Wałach Chrobrego - te rewelacje ogłosił we wtorek w "Rozmowach pod Krawatem" zastępca prezydenta Szczecina Marcin Biskupski.





Ostatnio odbyła się objazdówka po Szczecinie urzędników, ale też dyrektora Teatru Współczesnego, a założenie było takie - pozwólmy sobie na marzenia nie patrząc na ograniczenia - w ten sposób wytypowanych zostało osiem potencjalnych lokalizacji nowej siedziby, wśród nich dwie na Łasztowni, ale tu może być najtrudniej, ze względu na dodatkowe koszty, jakie generuje ten trudny teren - wyliczał Marcin Biskupski.

Urzędnicy zamierzają spotkać się z rektorem Uniwersytetu, żeby ustalić czy możliwa jest sprzedaż tego terenu.







Trwają ostatnie ostatnie analizy dotyczące możliwości budowy Teatru Współczesnego na Wałach Chrobrego. Urzędnicy chcieli postawić nowy obiekt przy Muzeum Narodowym. - Jednak trzeba sobie powiedzieć szczerze, że to pismo od wojewódzkiego konserwatora zabytków ma tyle obostrzeń, że w zasadzie uniemożliwia w tym miejscu budowę teatru - powiedział Biskupski.- To może być nawet kilkanaście do kilkudziesięciu milionów złotych ze względu na konieczność palowania oraz budowy tak zwanej wanny, czyli takiego zabezpieczenia fundamentów przed wilgocią i przeciekaniem. Dopiero po wydaniu tych środków, a to są duże środki, będziemy mogli zaczynać budowę od poziomu zero, od gruntu - tłumaczył w "Rozmowach pod Krawatem" zastępca prezydenta Szczecina.- W grze jest kilka innych miejsc - mówił Marcin Biskupski. Dla nowej siedziby teatru nadawałby się m.in. teren przy al. Jana Pawła II naprzeciwko rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego - nie należy on jednak do miasta.- Analizujemy inne lokalizacje, jesteśmy po takiej objazdówce po mieście. Jest jeszcze jedna działka, która należy do Uniwersytetu Szczecińskiego, naprzeciwko rektoratu - mówi Biskupski.