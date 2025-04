Prezydent Duda w Estonii

Bezpieczeństwo globalne i regionalne. Do tego sytuacja na ukraińskim froncie oraz nowe spojrzenie państw basenu Morza Bałtyckiego na wzmacnianie granic z Rosją.

Polska para prezydencka jest w Tallinnie od poniedziałkowego wieczoru, na wtorek zaplanowano oficjalne powitanie oraz rozmowy obu prezydentów.



Najpierw w cztery oczy, potem rozmowy w szerokim gronie. Prezydenci Polski i Estonii listę zagadnień do omówienia mają długą. Andrzej Duda i Alar Karis będą rozmawiać między innymi o przygotowaniach NATO do Czerwcowego Szczytu o inicjatywie polskiego prezydenta dotyczącej zwiększania nakładów na obronność do co najmniej 3 proc. PKB, a także o zaplanowanym szczycie państw Trójmorza.



- 28 i 29 kwietnia odbędzie się 10 szczyt. Prezydent Estonii potwierdził swój udział - mówił szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Wojciech Kolarski.





Ważnym aspektem rozmów będą również działania obu państw zmierzające do wzmocnienia granic z Rosją. Polska pracuje nad "Tarczą Wschód" i rozbudową fortyfikacji, a Estonia w ramach bałtyckiej linii obrony zamierza zbudować 600 schronów na granicy z Rosją. 14 bunkrów powstanie jeszcze w tym roku.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

To najważniejsze zagadnienia, jakie pojawią się w trakcie politycznych konsultacji prezydenta Andrzeja Dudy podczas jego oficjalnej wizyty w Estonii.