Będzie całodobowa klinika weterynaryjna

Szczecin doczeka się całodobowej przychodni weterynaryjnej. Będzie to kolejna klinika Leonarda Gugały.

Lekarz weterynarii przyznaje, że zapotrzebowanie na tego typu pomoc w naszym regionie jest ogromne.- Będzie to klinika bardzo dobrze wyposażona. Oczywiście na dzień dobry zaczynamy pracę już z tomografem komputerowym, laboratorium, zupełnie inny sprzęt, wysokiej jakości sprzęt do chirurgii, mały szpital, który będzie rozbudowany sukcesywnie - mówi Gugały.Klinika otworzy się przy Szosie Stargardzkiej pod koniec maja. Trwa rekrutacja weterynarzy i personelu. Będzie to pierwsza całodobowa lecznica w regionie - do tej pory najbliższa taka znajdowała się w Gorzowie Wielkopolskim.Edycja tekstu: Kamila Kozioł