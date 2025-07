Rolnicy kończą protest pod ZUW i ruszają na granicę

Rolnicy zawiesili protest i ruszyli do swoich gospodarstw. Przez ponad pięćdziesiąt dni stacjonowali w okolicy Muzeum Narodowego przy Wałach Chrobrego w Szczecinie.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek



Dziś jeszcze wybrali się ciągnikami na granice w Lubieszynie, aby wesprzeć tak zwane patrole obywatelskie.Gospodarze zawieszają protest wcześniej niż planowali - głównym powodem jest susza, która przyśpieszyła żniwa - mówi rolnik z Maszewa Piotr Kamiński.- Pamiętamy lata, gdzie wchodziliśmy w żniwa w końcówce lipca, susza swoje po prostu zrobiła. Te zboża bardzo mocno zostały podsuszone, ona dalej jest. Czasami ktoś mówi, o pada deszcz, na mierniku jest jeden litr, to jest tak jakby ktoś sobie usta wacikiem zmoczył - mówi Kamiński.Rolnicy spotkali się z wojewodą aby podsumować swoje postulaty - jeden z nich dotyczy Ośrodków Produkcji Rolnej - podkreśla Kamiński.- Żeby wypracować zgodnie z przepisami prawa, czyli gospodarstwa rodzinne, czyli do 300 hektarów i specyfikacja przetargowa będzie w taki sposób przygotowana, że do tego zakładu będzie mogła podejść każdy rolnik czy ewentualnie jakaś korporacja związana z rolników - dodaje Kamiński.Na ulice Szczecina rolnicy planują wrócić jesienią.