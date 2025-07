Stylowa czcionka dla MTiK. Autorką absolwentka Akademii Sztuki [ZDJĘCIA]

- Stoimy w miejscu, które było inspiracją. Płynęła właśnie z całego dorobku typograficznego fabryk Stoewera. To były zakłady produkujące maszyny do szycia, pisania, samochody, rowery, ale to liternictwo przez cały czas się przewijało - powiedziała Jagoda Trębacz.

Gromkie oklaski rozległy się na koniec otwartej obrony pracy licencjackiej Jagody Trębacz, która otrzymała ocenę celującą za stworzenie i przedstawienie fontu Stoewer.- Sytuacja była taka, że zgłosiłam Akademii Sztuki, że potrzebuję, aby ktoś taki font stworzył. Wykładowcy Akademii Sztuki zdecydowali się na Jagodę - dodała Sabina Wacławczyk z Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.