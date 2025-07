Co zrobić gdy znajdziemy młodego nietoperza - podpowiadamy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ma prawie trzy centymetry, jego futerko jest rudobrązowe, a on sam waży tyle, co herbatnik. Karlik malutki to najmniejszy nietoperz w Europie, bardzo licznie występuje także w Szczecinie. Coraz częściej można go spotkać nie tylko w lesie, ale i w mieszkaniach, na klatkach schodowych, w piwnicach czy na poddaszach.





Co robić i jak reagować, kiedy mamy nietoperza w domu - radzi dyrektorka Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd Karolina Ignaszak.



- To tak naprawdę nie robić nic, dlatego że te nietoperze z tych kolonii rozrodczych zaczną nam się rozlatywać. Bezwzględnie nie zamykać tej kryjówki, nie ingerować w ogóle w miejsce wlotu i wylotu, by matki mogły spokojnie wychować te młode - mówi Ignaszak.



Gdy widzimy nietoperza na ziemi czy w pełnym słońcu najlepiej wezwać służby. Zanim się jednak pojawią możemy spróbować pomóc.



- Przede wszystkim nie dotykać gołą ręką. Nietoperz jest dzikim zwierzęciem, może przenosić różne choroby. Lepiej przykryć go kartonikiem. Tak naprawdę nie trzeba nawet robić dziurek, bo ta ilość powietrza, które jest w tym kartoniku w zupełności wystarczy i zadzwonić do odpowiednich służb - mówi Ignaszak.



Każdej nocy karlik potrafi zjeść do dwóch tysięcy owadów, m.in. komarów. Jest gatunkiem chronionym.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł Mieszkańcy dowiadują się o tym, że mają w domach nowych lokatorów zazwyczaj na początku lata, kiedy trwa okres godowy tych ssaków.Co robić i jak reagować, kiedy mamy nietoperza w domu - radzi dyrektorka Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd Karolina Ignaszak.- To tak naprawdę nie robić nic, dlatego że te nietoperze z tych kolonii rozrodczych zaczną nam się rozlatywać. Bezwzględnie nie zamykać tej kryjówki, nie ingerować w ogóle w miejsce wlotu i wylotu, by matki mogły spokojnie wychować te młode - mówi Ignaszak.Gdy widzimy nietoperza na ziemi czy w pełnym słońcu najlepiej wezwać służby. Zanim się jednak pojawią możemy spróbować pomóc.- Przede wszystkim nie dotykać gołą ręką. Nietoperz jest dzikim zwierzęciem, może przenosić różne choroby. Lepiej przykryć go kartonikiem. Tak naprawdę nie trzeba nawet robić dziurek, bo ta ilość powietrza, które jest w tym kartoniku w zupełności wystarczy i zadzwonić do odpowiednich służb - mówi Ignaszak.Każdej nocy karlik potrafi zjeść do dwóch tysięcy owadów, m.in. komarów. Jest gatunkiem chronionym.