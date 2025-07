Kołobrzeg rusza z programem dla kobiet w ciąży i młodych rodzin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

„Kołobrzeskie serduszka” - pod takim hasłem rusza miejski program mający poprawić bezpieczeństwo kobiet w ciąży i komfort młodych rodzin z niemowlętami.

Władze miasta sfinansują wypożyczenie mobilnego KTG dla kobiet od 34. tygodnia ciąży, a także monitora oddechu niemowląt. Dzięki temu, przyszłe mamy będą mogły monitorować tętno płodu w domowych warunkach, a już po urodzeniu dziecka badać ruchy oddechowe malucha w czasie snu.



Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu zachęca do skorzystania z takiej możliwości. - Czy sama ciąża, czy później opieka nad dzieckiem do pierwszego roku życia nie będzie przynosiła niepotrzebnego stresu i po prostu będzie bezpieczniej - mówi Mieczkowska.



Dr Barbara Blicharczyk przekonuje o skuteczności takiej domowej aparatury. - Miałam okazję testować urządzenie. Jako doświadczony ginekolog bardzo się cieszę, że mamy do tego dostęp - podkreśla Blicharczyk.



Zapisy startują od poniedziałku - wystarczy zgłosić się co Centrum Usług Społecznych z Kołobrzeską Kartą Mieszkańca. Łącznie miasto sfinansuje wypożyczenie sprzętu dla 260 rodzin. Program w tym roku będzie kosztował ponad 150 tysięcy złotych.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski