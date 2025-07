Wytchnienie dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Powiat Policki oferuje chwilę wytchnienia rodzicom i opiekunkom dzieci z niepełnosprawnościami.

Rusza kolejna edycja programu "Opieki Wytchnieniowej". Rodzice dzieci do lat 16 będą mogli bezpłatnie wypocząć w ośrodku w Podgrodziu w Gminie Nowe Warpno. Ze wsparcia będzie mogło skorzystać 11 osób, na okres maksymalnie dwóch tygodni.



- To realne wsparcie, które pozwala im na chwilkę odpoczynku, dając jednocześnie pewność, że ich podopieczni są w dobrych rękach - mówi Shivan Fate, Starosta Policki.



Zgłoszenia do programu przyjmowane będą w dniach 14-18 lipca 2025 r. do godz. 14:30.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski