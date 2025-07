Szmaragdowe obchodzi jubileusz setnych urodzin

Takiego wydarzenia w Parku Leśnym Zdroje jeszcze nie było: mowa o setnych urodzinach Jeziora Szmaragdowego.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

To miejsce, w którym wydobywano nie tylko kredę ale i ukryto skarb, którego strzeże od wieku legendarny Skarbek.To drugi dzień uroczystości. Na odwiedzających czekają wycieczki terenowe i niespodzianka.- Będziemy zwiedzać jedną ze szkół, w której znajdują się bardzo ciekawe miejsca. One zostały niedawno wyremontowane i jest tam coś, o czym nikt w Szczecinie nie wie oprócz uczestników tej szkoły, ale nie mogę powiedzieć co - zapowiada Karolina Ignaszak z Centrum Edukacji Zdroje.Świętowanie nad Szmaragdowym potrwa do godz. 16.