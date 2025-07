Jezioro Szmaragdowe obchodzi 100. urodziny [ZDJĘCIA]

Urodzinowi goście - mimo deszczu - dopisali. A okazja była wyjątkowa - Jezioro Szmaragdowe w szczecińskich Zdrojach obchodziło stulecie.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Obchodzimy stulecie Jeziora Szmaragdowego. Mamy stanowiska Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki, wszystkich związanych z ekologią. Mamy stanowisko WOPR-u. Są atrakcje dla dzieci też - mówi dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego Igor Szakowski.- Szmaragdowe to jest przede wszystkim znakomite miejsce dla biegaczy. Życzę, żeby się infrastruktura poprawiała i żeby biegacze czuli się tutaj dobrze. - 200 lat, jak było przed chwilką śpiewane i ja po prostu bardzo się cieszę, że jesteśmy dzisiaj w takich pięknych okolicznościach. Pogoda dopisuje, przestało padać. - Żeby nie wyschło, żeby czarowało dalej tym szmaragdem, żeby można było przychodzić, spędzać czas, wędrować wokół niego, no bo to jest taki ciekawy twór - mówią szczecinianie.Ten ciekawy twór zawdzięcza swoją nazwę wodzie, zabarwionej węglanem wapnia, pochodzącym z rozpuszczania kalcytu. W okolicach jeziora znajdują się też inne chętnie odwiedzane miejsca, jak wzgórze Widok z "Okiem na Szczecin", sztuczna grota "Za Łukami" i ruiny wieży Baresela.