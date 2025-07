Powstaje najdłuższa Biało-Czerwona

źródło: https://pixabay.com/pl/2537089/CC0 - domena publiczna

Najdłuższa flaga Polski ma powstać w Bornem Sulinowie - już ruszyły przygotowania.

Jak podaje portal iszczecinek.pl, inicjatorzy planują, by 2 maja 2026 roku, w Dniu Flagi, Borne Sulinowo stało się miejscem rozwinięcia najdłuższej biało-czerwonej w kraju.



Ma mieć co najmniej 2900 metrów długości, rozciągać się przez miasto i stać się manifestacją lokalnego patriotyzmu.



Ma to być wydarzenie, które połączy pokolenia i środowiska.