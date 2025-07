IMGW ostrzega: burze z silnym deszczem

W północnej części Polski prognozowane są burze z silnym deszczem, miejscami do 50 mm. W pozostałej części kraju, z wyjątkiem Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Śląska burzom będzie towarzyszył wiatr do 80 km/h - poinformował w poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty będą obowiązywać od południa.

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów od 15mm do 40mm.

Temperatura od 20°C do 29°C.

Wiatr słaby i umiarkowany; w czasie burz do 70km/h.

Prognozowane są opady deszczu, którym będą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 70 km/h. Opady miejscami o natężeniu silnym, a w zasięgu burz przejściowo ulewnym. Wysokość opadu miejscami od 25 mm do 40 mm, lokalnie do około 50 mm.





Możliwy jest grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 80 proc.





Alerty zaczną obowiązywać od godz. 12 i potrwają do nocy.





Z kolei Wielkopolska, Mazowsze, Lubelszczyzna i Podkarpacie będą objęte ostrzeżeniami I stopnia przed burzami. Tam prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może wystąpić grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 80 proc.Alerty będą obowiązywać od godz. 12 i potrwają do nocy.





Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.





Edycja tekstu: Jacek Rujna

Ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem z burzami będą obowiązywać w woj. warmińsko-mazurskim, pomorskim oraz w północnej części woj. zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i podlaskiego.