37-latka przywłaszczyła portfel, grozi jej więzienie

Zabrała nie swój portfel. Grozi jej do 5 lat więzienia.

Kryminalni ze Sławna zatrzymali 37-latkę. To po tym, gdy okazało się, że znalazła portfel jednego z mieszkańców gminy Malechowo. Zamiast odnieść go na komisariat, zabrała dokumenty i 3 tysiące złotych.37-latka przyznała się do winy i powiedziała policjantom, że przywłaszczone pieniądze zdążyła wydać. Usłyszała zarzuty.